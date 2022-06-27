«إل جى» تستحوذ على AppleMango

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقنى أن السباق يتزايد لإنتاج كل ما يتعلق بالمركبات الكهربائية على مستوى العالم.
وأوضحت الشركة أن عملية الاستحواذ، التى تم إجراؤها بالاشتراك مع GS Energy مشغل محطة شحن EV وGS Neotek، مزود تكنولوجيا المعلومات، ستسمح لشركة LG بالاستفادة من فرص الأعمال المستقبلية.
وقال بايك كى مون نائب الرئيس الأول لشركة إل جى إلكترونيكس، فى بيان، "من المتوقع أن ينمو سوق شحن المركبات الكهربائية بسرعة بسبب الطلب المتزايد على المزيد من السيارات الصديقة للبيئة .. بالاستفادة من معرفتنا وخبرتنا فى قطاع B2B، سنقدم حلولًا مخصصة ومتكاملة لشحن المركبات للعملاء المتنوعين، مما يعزز القدرة التنافسية ويضمن استعدادنا للفرص المستقبلية".
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