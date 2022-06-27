ابتكار جديد لتنظيف المحيطات

جدة - نرمين السيد - من المعروف أن مياه الصرف الصحى وأكوام النفايات تُرمى فى المحيطات ويبلغ حجم النفايات البلاستيكية هناك حوالى 300 مليون طن.

ولم تتبقى تلك النفايات فى المياه لفترة طويلة، بسبب الحيوانات البحرية التى تأكلها، وتصل إلى جسم الإنسان من خلال تناول الأسماك والمحار والقشريات.

لذا بدأ الكيميائيون البحث عن طريقة تحافظ على نظافة المحيطات، وابتكروا روبوتات كيميائية تشبه الأسماك الصغيرة، لتنظيف المحيطات من النفايات البلاستيكية، وفقا لوكالة تاس.

وأشار المكتب الإعلامى للجمعية الكيميائية الأمريكية إلى أن تلك الروبوتات الشبيهة للأسماك تبلغ سرعتها 150 مترا فى الساعة، ويتلخص عملها فى جمع البلاستيك بالمحيطات خلال دقائق.