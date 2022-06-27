مواصفات مبهرة لهاتف شاومى الجديد «Xiaomi 12T»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات أن هاتف Xiaomi 12T يأتى بشاشة ذات قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED، وبدقة تبلغ 1080×2400 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرات فائقة الدقة بسبب تمتعها بمستشعرات من شركة سونى، بالإضافة إلى اقترانها ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، وفقا لموقع "Gizmochina". ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وهو الذى يتميز بأداءه القوى والسريع بالإضافة إلى تزويده بكفاءة تبريد كبيرة للبطارية، كما يدعم شبكة الجيل الخامس للاتصالات 5G. ويقترن "Xiaomi 12T" بنسختين للذاكرة العشوائية والتخزين 8 جيجا بايت رام بالإضافة إلى 128 جيجا بايت تخزين، و8 جيجا بايت رام + 256 جيجا بايت تخزين.

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