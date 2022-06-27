فرحة ما تمت.. أطلق النار ابتهاجا بزفاف صديقه فـ خلص عليه! (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف مقطع الفيديو عن صديق العريس وهو يحمل البندقية بينما كان يقف على "الكوشة"، حيث أطلق النار من طبنجة كانت فى يده عن طريق الخطأ ابتهاجا بزفاف صديقه إلا أنه لا يعلم أن تلك الرصاصة ستقلب الجوازة إلى جنازة فى الحال!

وذكرت تقارير صحفية أن العريس يدعى ابولال ياديف، 35 عامًا، وكان يقف وسط حشد من المعازيم فى حفل أقيم فى مدينة روبرتسجانج فى أوتار براديش يوم الأربعاء الماضى، وتُظهر اللقطات صديق العريس وهو يصوب الطبنجة فى الهواء، ولكن بعد فشل البندقية فى إطلاق النار، اخفض ذراعه وأطلق النار بطريق الخطأ على الحشد فأصاب العريس برصاصة قاتلة.

ونتيجة لذلك سقط العريس على الأرض وانقلب الغناء إلى صراخ وعويل من العروس والمعازيم فيما تم نقل العريس إلى المستشفى ولكن تم إعلان وفاته فور وصوله.

ومن جانبها، ألقت الشرطة القبض على صديق العريس واحتُجز وهو آخرون للاستجواب!