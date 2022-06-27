رقم قياسى جديد..الصين تطلق قمرين صناعيين خلال يوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأطلق مزود خدمة الإطلاق التجارى Expace صاروخ Kuaizhou-1A من مركز Jiuquan لإطلاق الأقمار الصناعية فى صحراء Gobi فى شمال غرب الصين باستخدام قاذفة نقل "TEL".
وذكر موقع "space" أن الصاروخ الصلب الخفيف الوزن أرسل القمر الصناعى Tianxing 1 إلى مدار قريب من القطب، على مسافة تبلغ 278 كيلو مترا و291 كيلو مترًا على التوالى.
جدير بالذكر، أن شركة CASC نفذت إطلاقها الخاص بعد ما يزيد قليلاً عن 24 ساعة، حيث انطلق صاروخ Long March 2D من مركز Xichang لإطلاق الأقمار الصناعية فى جنوب غرب البلاد.
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