السعودية تطلق برنامج تصحيح تلاوة الفاتحة لحجاج بيت الله الحرام

جدة - نرمين السيد - وأوضح مدير إدارة الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام بدر المحمادى أن البرنامج الذى يشارك فى تنفيذه عدد من المعلمين ذوى الخبرة لتعليم روّاد بيت الله الحرام القراءة الصحيحة، يأتى توافقاً مع حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" المقامة فى عامها العاشر، وذلك إيصالأ لرسالة الحرمين الشريفين التعليمية والتوجيهية.

وبين أن الإدارة عملت على توفير عدد من المشرفين الميدانين لمتابعة تنظيم الحضور فى الحِلق القرآنية، بشكل يضمن سلامة سير الحلقات القرآنية، مؤكداً أن الساعات التعليمية تقام على فترتين صباحية ومسائية، ولكل معلم (4 ) ساعات من الإقراء، حيث يجتمع الحجاج حول المعلم ليتعلموا القراءة والنطق الصحيح.