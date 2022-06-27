جدة - نرمين السيد - ويتميز الإصدار بقنوات 9.1.5، والتى تاتى بأعلى جودة صوتيات فى المكبرات الصوتية، مع مكبرات صوتية لاسلكية فى الخلفية. وتأتى هذه الإصدارات بعدد من المميزات تشمل Meridian Audio، ونمط مشاركة الصوتيات TV Sound لأجهزة LG وتقنية Dolby Atmos، وأيضًا تقنية DTS:X.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر LG تكشف عن أحدث أنظمة مكبرات الصوت للعام الحالى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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