هل كان هناك حياة على المريخ؟.. مسبار «ناسا» يكشف تفاصيل جديدة

جدة - نرمين السيد - ووجد المسبار التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على جبل "شارب" والذى يبلغ ارتفاعه حوالى 5 كيلومترات، معادن طينية تشكلت من البحيرات والجداول التى كانت تتدقق من خلال قمة "غيل كراتر" المركزية للمريخ ولكن تلك الجدول جفت متحولة إلى كثبان رملية ورواسب، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وبحسب "ناسا" فإن المنطقة تحولت من كونها غنية بالطين إلى أخرى مليئة بالكبرتيات المعدنية الملحة، الأمر الذى يمكن أن يشير إلى تحول كبير فى مناخ المريخ حدث منذ مليارات السنين.

وذكر موقع "غيزمودو" المتخصص بالأخبار العلمية والتقنية، فإن صعود المسبار لارتفاعات أعلى جبل "شارب" ترافق مع اكتشاف المزيد من الكبريتات.

ويبدأ المسبار قريبًا فى حفر آخر عينة صخرية تم جمعها فى المنطقة الانتقالية على أمل معرفة المزيد عن التغيير فى التركيب المعدنى للصخور بتلك المنطقة.