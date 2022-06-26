سبيس إكس: التوسع فى شبكات الـ 5G يضر بخدمة ستارلينك

جدة - نرمين السيد - قالت شركة سبيس إكس إنه إذا سمحت الهيئات التنظيمية الفيدرالية لشبكات الجيل الخامس باستخدام نطاق معين من الطيف الترددى فقد يتسبب ذلك فى انقطاعات واسعة النطاق لعملائها ضمن خدمة ستارلينك.





ويشير الطيف الترددى إلى مجموعة من الترددات الراديوية ويحمى المنظمون الفيدراليون عن كثب الترددات التى يسمح للشركات باستخدامها بحيث لا تتداخل الإشارات. ويذكر أن هناك معركة شرسة بين سبيس إكس و "Dish Network" وموفرو شبكات الجيل الخامس 5G الآخرين بسبب الترددات الراديوية التى تقول شركة الفضاء إنها بحاجة إليها لخدمة الإنترنت المدارية ستارلينك، والتى تقول Dish إنها تحتاجها لعملائها.

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