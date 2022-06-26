عاش فى العصر الجليدى .. اكتشاف بقايا دغفل ماموث العملاق بكندا (صورة)

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جدة - نرمين السيد - وقال غرانت زازولا، عالم أحافير إن هذا الحيوان رائع وهو أحد أكثر حيوانات العصر الجليدى المحنطة المكتشفة فى العالم إثارة للدهشة.
وأبدى زازولا حماسته لمعرفة المزيد قريبًا عن صغير الماموت هذا، وهو على الأرجح أنثى سميت "نون تشو غا" أى صغير حيوان ضخم بلغة السكان الأصليين مع بشرة ووبر فى وضع سليم، بحسب "سكاى نيوز عربية".
وعثر على البقايا عن طريق حفر التربة الصقيعية جنوب مدينة داوسون فى إقليم يوكون على الحدود مع ولاية ألاسكا الأمريكية.
ويرجح أن هذا الحيوان نفق قبل أكثر من 30 ألف عام، حين كانت تجوب المنطقة حيوانات الماموث الصوفى والخيول وأسود الكهوف وثيران البيسون العملاقة.
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