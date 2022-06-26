تقارير: شاومى تطرح هاتف Xiaomi 12S Ultra فى الأسواق 5 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شاومى خلال الفترة الماضية عن شراكة تجمعها مع عملاق تصنيع الكاميرا Leica لجلب تقنية الشركة لهواتف شاومى المرتقبة. وأشارت تقارير إلى أن شاومى بدأت شحن الهاتف الجديد فى بعض منافذ الصين، ويتوقع أن يُعقد الحدث الرسمى فى 5 يوليو المقبل.

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