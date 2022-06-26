جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتف الجديد من هواوى بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، ودقة عرض 2700 فى 1224 بيكسلوتدعم الشاشة كثافة عرض 458 بيكسل لكل إنش، ومعدل تحديث 90Hz، وتتميز شاشة الهاتف بتصميم مسطح. ويحتوى الجزء العلوى من الشاشة على ثقب للكاميرا الأمامية التى تأتى بدقة 13 ميجا بيكسل، ويتضمن الجانب الأيمن زر التشغيل الرئيسى. وفى الجزء العلوى يضم الهاتف ميكرفون ومكبر صوتى، ويتضمن الجزء السفلى منفذ USB C مع مكبر صوتى، وفتحة لشريحة SIM بحجم نانو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصميم ومميزات هاتف P50 من هواوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.