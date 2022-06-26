«هابى فيس» يفوز بلقب أقبح كلب فى العالم

جدة - نرمين السيد - وتغلب الحيوان البالغ 17 عامًا بتسريحته الغريبة ولسانه المتدلى بشكل دائم من شدقه، على 9 كلاب منافسة أخرى خلال المسابقة التى تقام سنويًا منذ عقود.

وجرى تبنى الكلب الفائز العام الماضى خلال جائحة كورونا على يد موسيقية من أريزونا تبلغ من العمر 41 عامًا وتدعى "جينيدا بينالى"، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وقالت بينالى إنها أُبلغت فى مأوى الكلاب بأن الحيوان الذى تتبناه مسن ويعانى من بعض المشكلات الصحية.

وأكدت صاحبة الكلب بفخر أن موظفو مأوى الكلاب إعدادى عندما كنت على وشك رؤيته، فرأيت مخلوقًا مسنًا بالفعل، ويحتاج لفرصة ثانية ويستحق أن يُحب.

وحذر الأطباء البيطريون من أنه بسبب المشكلات الصحية، وقد لا يعيش لأكثر من بضعة أسابيع إضافية.

وأشارت بينالى إلى أن حب الأم ولطفها وقبلاتها ساعدته فى التغلب على هذه المشكلات.

لافتة إلى أن هوايته تشمل النوم والأنين أثناء النوم وإصدار أصوات غريبة عندما يكون سعيدًا، نقلًا عن "فرانس برس".

وقال المنظمون إن هذا الحدث المشهور عالميًا يحتفى بالعيوب التى تجعل كل الكلاب خاصة وفريدة من نوعها.