«ناسا» تعلن موعد إطلاق صاروخها الجديد

جدة - نرمين السيد - وأشارت وكالة الفضاء، فى بيان عنها، إلى أنها تستعد لإطلاق هذا النوع من الصواريخ لتصحيح المسار لتجارب فضائية تمت تجربتها الفترة الماضية، مضيفة أنها أحدث عددا من التغيرات على الصاروخ الجديد.

وأوضحت الوكالة، أنها اضطرت لإجراء بعض التغييرات بعد تسرب هيدروجينى فى التجربة الأولى؛ مما أدى لإلغاء الإطلاق، وسيتم إعادة الصاروخ إلى مبنى VAB، وفقا لموقع "ديجيتال تريند".

وأضافت ناسا، أنها ستتأكد من كافة التغييرات فى البروفة الأخيرة بشأن كيفية عمل أنظمة الصواريخ والأرض، مؤكدة أنها جاهزة لاتخاذ الخطوة التالية والاستعداد للإطلاق.