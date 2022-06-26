بعد 10 سنوات.. خروج عملة معدنية من أنف طفل فى الهند

جدة - نرمين السيد - اعتبر الكثيرون، أن هذه الواقعة بمثابة شيء خرافى لا يمكن حدوثه، ولكنها وقعت لفتى هندى وهو فى عمر الرابعة، حيث أدخلها فى أنفه وظلت لما يقرب من 10 سنوات داخل تجويف الأنف.
وأكدت والدة الفتى، أن بمرور السنوات بدأت معاناة الفتى فى التنفس، خصوصا عند ممارسته كرة القدم، ولم يفلح الأطباء فى تشخيص حالته، حتى اكتشفوا وجود عملة معدنية بقيمة 5 بنسات داخل تجويف الأنف.
وأكدت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الفتى عانى لمدة 10 سنوات من وجود عملة داخل أنفه، وبعد إجراء آشعة اكتشف الأطباء وجود جسم دائرى صغير داخل الأنف، لتفاجأ الجميع بخروج عملة معدنية.
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