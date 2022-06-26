سر الأمومة.. أنثى فيل تنقذ صغيرها قبل الغرق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر قطيع من الأفيال، فى الفيديو، يعبرون نهرًا للوصول لغابات سوسانتا ناندا، حيث تعرض فيل صغير أثناء لحظة عبورهم للسقوط بسبب قوة تيار مياه النهر، وسرعان ما تدخلت أم الفيل الصغير لإنقاذه من الانجراف اتجاه مصب النهر والغرق، حيث نجحت الأم وأمسكت بصغيرها.

وسحبت الأم الفيل الصغير على الضفة الأخرى على الثبات فى مكانه، وقامت بسحبه نحو القطيع الذى كان ينتظرهم خارج النهر.