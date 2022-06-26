مصر تحصد المركز الثانى كأفضل المقاصد لسياحة «السنوركلينج والغوص»

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "Tourism Trend" البريطانى المتخصص فى السياحة - فى تقرير له تحت عنوان "مصر تحتل المرتبة الثانية كأفضل وجهة لممارسة رياضة السنوركليج" - أن المقصد السياحى المصرى حصل على المرتبة الثانية وفقا لموقع "Sport Cover Direct"، الذى سلط الضوء على أفضل المقاصد السياحية لمحبى الرياضات المائية والأنشطة البحرية والمغامرات التى تجذب السائحين، وفق بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد.

وأضاف الموقع البريطانى أن مصر من أفضل المقاصد السياحية لعشاق رياضة "السنوركلينج" والغوص، حيث يوجد بها العديد من الوجهات لممارسة هذه الرياضة، من بينها الغردقة ودهب.

كما أبرز الموقع أن مصر جاءت فى المرتبة الثانية، لمحبى الأماكن الهادئة، حيث تزخر مصر بالعديد منها.