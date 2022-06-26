«موسم جدة السياحى 2022» يتجاوز الخمسة ملايين زائر

جدة - نرمين السيد - واستهدف موسم جدة 2022، استقطاب الزوار من داخل المملكة وخارجها استمتعوا بالتجارب العالمية التى تم استقطابها لأول مرة خاصة والعروض الحية التفاعلية التى تعايش معها الزوار فى مختلف مناطق الفعاليات الـ9.

وشهد الموسم تحت شعار "أيامنا الحلوة" 60 يوما من الألعاب النارية، و60 لعبة ترفيهية و70 تجربة تفاعلية، و4 معارض عالمية و8 حفلات غنائية عالمية، و20 حفلة غنائية عربية، و7 مسرحيات عربية إلى جانب مسرحيتين عالميتين، حيث توزعت الفعاليات بعدة مناطق بمدينة جدة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

ونظم القائمون على "موسم جدة" جولة لإعلاميين من ممثلى الصحف والمجلات والقنوات الفضائية والإذاعات من عدد من الدول العربية، للاطلاع على مقومات مدينة جدة السياحية والتاريخية والثقافية والبحرية التى تعد وجهة سياحية دائمة فى المنطقة.

وفى "جدة بيير" إحدى مناطق الفعاليات التسعة، التى تعد أكبر مدينة ألعاب متنقلة على ساحل البحر الأحمر، يجد الأسر وأطفالهم وجها جديدا للترفيه عبر أكثر من 39 لعبة ترفيهية تناسب كافة الأعمار، كما تشهد منطقة "سيتى ووك" إقامة فعاليات متنوعة فى 9 مواقع بعضها تقام لأول مرة على مستوى المنطقة.

كما شهد الموسم أكثر من 2800 يوم فعالية، من عروض وتجارب وألعاب ومعارض ومسارح وحفلات، وأكثر من 36 عرضا وتجربة وفعالية تقام فى المملكة للمرة الأولى وأكثر من 6 فعاليات هى الأولى من نوعها عالميا، منها معرض "سوبر تان لى كوميك كون 2022" الذى وافق إقامته فى منطقة سوبر دوم، الذكرى المئوية لأسطورة قصص الكوميك ستان لى، ومهرجان الثقافة الكورية "كى بوب" الذى سيختتم به الموسم فعالياته.

وحظيت منطقة "جدة التاريخية" وسط المدينة بإقبال لافت من السياح والزوار الأجانب للاطلاع على التنوع الثقافى والحضارى الذى تتميز به المنطقة.

وفى منطقة "نادى جدة لليخوت" سيجد السياح مكانا مميزا لعشاق البحر وتجارب المطاعم العالمية والأجواء البحرية الفاخرة، وسط الألعاب النارية مساء كل يوم.

واستقطبت "جدة جنغل" عشاق الطبيعة والأدغال والحيوانات البرية والطيور، وسط أكثر من ألف نوع من الحيوانات، تجاوز بعضها عمره 150 عاما، ونحو 200 نوع من الطيور النادرة، كما تتيح "جنغل" تجربة الغابة والسفارى.

وسجلت مناطق فعاليات موسم جدة، حضورا مميزا من الزوار تجاوز الخمسة ملايين زائر، استمتعوا بالعروض المقدمة والبرامج الترفيهية والتجارب الجديدة الفريدة من نوعها على مستوى العالم.

وعكس الموسم حجم الإقبال المتزايد على مناطق فعاليات موسم جدة مكانتها السياحية والترفيهية والتاريخية المميزة وتنوع الخيارات فيها وتميز فعالياتها والتى جعلتها مقصدا للسياح والزوار من مختلف دول العالم، وتلبية فعالياتها لمختلف الأعمار والأذواق.

وتعكس أرقام الزوار التقدم المحرز للمملكة فى مجال صناعة الفعاليات والمعارض واجتذابها رؤوس الأموال والاستثمارات فى هذا المجال، واستقطابها للتجارب والمعارض العالمية.

وتعد مدينة جدة مكانا آسرا وجاذبا للسياحة قديما وحديثا، وواجهة بحرية مثالية للاستثمار السياحى فى الوقت الحالى ليس لأبناء المنطقة والمملكة فحسب، بل على مستوى دول الخليج والوطن العربى، لذلك حرصت الدولة على تطوير مدينة جدة، وانخرطت بضخ المشاريع الكبرى لاستثمارها سياحيا، كمشروع تطوير جدة التاريخية التى أصبحت معلما هاما وإحدى مناطق فعاليات موسم جدة 2022.