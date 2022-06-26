تطوير روبوت يقرأ الأفكار.. هل يحل محل البشر قريبا؟

جدة - نرمين السيد - ورغم أن الروبوت الجديد ثورى إلا أنه يثير مخاوف من إمكانية أن يحل محل البشر فى القريب العاجل، ففى الولايات المتحدة، أدى استخدام الروبوتات إلى خفض رواتب العمال الصناعيين، وفقا لدراسة أجرتها الرابطة الاقتصادية الأميركية فى عام 2019.
ووفقا لـ"اندبندنت عربية"، فقد ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن مجموعة من الباحثين فى جامعة بكين جياوتونغ فى الصين طورت واختبرت روبوتا مدربا "لقراءة الأفكار"، حيث يراقب إشارات دماغ وعضلات زميل له فى العمل للتنبؤ بالاحتياجات فى عملية التصنيع، ولفت الباحثون فى الصين، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست"، إلى أنهم طوروا "روبوتا" صناعيا يمكنه قراءة أفكار زميل العمل بدقة بنسبة 96%، ولم يراقب الروبوت، موجات دماغ العامل فحسب، بل تمكن من جمع الإشارات الكهربائية من العضلات، وعمل مع العامل بسلاسة لتجميع منتج معقد.
وتخطط الصين كى تصبح مركزا عالميا لصناعة وتطوير الروبوتات الذكية، وأعلنت قبل أيام عن الخطة التى ستنفذها بحلول 2025، وتعد الصين فى حاجة ماسة إلى تكنولوجيا "روبوتية" أكثر قوة لمعالجة مشاكلها المتمثلة فى تقلص القوى العاملة وارتفاع تكاليف العمالة.
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