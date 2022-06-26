على جمعة: يجوز الطواف حول الكعبة راكبا أو ماشيا أو عائما (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال جمعة، خلال حواره الأسبوعى، مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أنه فى سنة من السنين حدثت سيول أحدثت تصدعا فى الكعبة، وطاف عبد الله ابن الزبير حول الكعبة عائما، مؤكدا أنه يجوز الطواف حول الكعبة راكبا أو ماشيا أو عائما، وهناك صور للناس التى طافت عائمة.
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وأضاف، أن طول الكعبة الآن 13 مترا و40 سنتيمتر، ومن شروط صحة الطواف أن يمس الشخص جزءا من البنيان، وتم دراسة الطواف فى الطوابق ليكون من يطوف موازيا لبنيان الكعبة.
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