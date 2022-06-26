لو اتقدمت لعروسة واترفضت تعمل إيه؟.. شوف ردود المصريين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاءت ردود الشباب متباينة، إذ قال أحدهم إنه ارتبط بواحدة وخطبها لمدة سنتين، ووقتها حزن بشدة، متابعا: "مكنتش متوقع الغدر والموقف خد وقت وعدى". وقال آخر: "حبيت وارتبطت وسبت ومش نهاية العالم يعنى والدنيا بتمشى، سبتها براحتها وحبيت بعدها عادى يعني". وتابع آخر: "أنا بقى حبيت واحدة وحاربت الدنيا كلها عشان تبقى معايا، وبالفعل بقت معايا وهى زوجتى دلوقتى وأم عيالى".

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