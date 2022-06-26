جدة - نرمين السيد - وأوضحت تقارير أن الهاتف الجديد من هواوى يدعم شحن بطارية بقدرة 4500 mAh خلال 20 دقيقة. وأشارت التقارير إلى أن Nova 10 Pro يأتى بشاشة AMOLED بتصميم منحنى Waterfall بدقة 2652 فى 1200 بيكسل، كما يضم شاشة فتحة مزدوجة للكاميرا الأمامية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هواوى تعلن عن خططها لإطلاق Nova 10 Pro فى يوليو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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