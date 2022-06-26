مفاجآت فى العمل.. توقعات الأبراج الأحد 26 يونيو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأحد

الحمل

واصل السعر لتحافظ على مستواك المهنى، وابتعد عن الشخصيات السلبية فى حياتك واقترب أكثر من عائلتك.

الثور

التزم بما يطلبه مديرك فى العمل، ولا تتسرع فى إصدار أحكام على شريك حياتك.

الجوزاء

احسب خطواتك جيدًا ولا تترك عملك حتى تجد آخر، وسامح شريك حياتك على الأخطاء التى ارتكبها فى حقك لتتخلص من الشعور بالغضب تجاهه.

السرطان

حب عملك حتى تضع خطة تساعدك على التقدم فى العمل، واصلح ما أفسدته فى علاقتك بشريك حياتك.

الأسد

جدد سعيك ونظم وقتك لتحقق أهدافك وحاول التحكم فى غيرتك تجاه شريك حياتك وثق به.

العذراء

احذر أن تخسر ما حققته خلال السنوات الماضية بسبب قرار متهور، وتناقش مع شريك حياتك فى الأمور التى تسبب مشكلات لحلها.

العقرب

رتّب المهام المطلوبة منك وساعد زملائك، وأنت قادر على احتواء شريك حياتك فحافظ على ذلك لتظل العلاقة قوية.

الميزان

ابتعد عن المناقشات التى تتسبب فى تعطيل العمل، وحافظ على إدارة العلاقة العاطفية بشكل جيد لتستمر.

الجدى

استغل الفرص المتاحة أمامك حتى لا تندم مستقبلًا، ابتعد عن العلاقة المؤذية وابحث عن علاقة عاطفية صادقة.

القوس

خذ قسطًا من الراحة لتقلل من الضغط العصبى، وحاول استغلال الوقت المتاح لتوطيد علاقتك بشريك حياتك.

الحوت

تحلى بالشجاعة وكن مبدعًا لتحقق طموحك، ولا تخشى من التعبير عن مشاعرك للطرف الآخر.

الدلو

لا تيأس رغم الإخفاقات، استمر لتصحح الأخطاء، وابحث عن مشاعر حقيقة فى العلاقة لكى تستمر.