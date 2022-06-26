قبل الإعلان الرسمى.. مواصفات هاتف ROG Phone 6 الجديد من إنتاج Asus

جدة - نرمين السيد - ويختلف الهاتف الجديد عن الهواتف السابقة من Asus فى وحدة الكاميرا الخلفية والتى تأتى بحجم أكبر، ومن المتوقع أن تشمل إعدادات الكاميرا مستشعر بزاويا عرض فائقة الإتساع والتى تأتى باللون الأزرق فى الكاميرا الخلفية.
ووفقًا للتسريبات فأن الهاتف يحتوى على إعدادات ثلاثية فى الكاميرا الخلفية، وشاشة ثانوية فى الجهة الخلفية من تصميم الهاتف، والتى تأتى بحجم أكبر من الشاشة المميزة لهاتف ROG Phone 5 Ultimate.
ومن المقرر أن تعقد شركة Asus مؤتمرها القادم فى شهر يوليو لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب.
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