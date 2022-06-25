طوله 18 قدم ووزنه 100 كيلو.. أكبر ثعبان بايثون فى فلوريدا الأمريكية (صورة)

جدة - نرمين السيد - اكتشف علماء الأحياء فى ولاية فلوريدا الأمريكية ثعبانًا طوله 18 قدمًا ويزن 215 رطلًا أى ما يقرب من 100 كيلو جرام، وبذلك يكون أكبر ثعبان بورمى يتم تسجيله فى الولاية على الإطلاق، بحسب "منظمة الحفاظ على الحياة البرية بجنوب غرب فلوريدا".





وتمكن الباحثون من العثور على أفعى "بايثون" بمساعدة من ثعبان استطلاع ذكر مزود بجهاز إرسال، وفقًا لـ "CNN عربى". وتعد الثعابين البورمية فصيلة عدوانية فى ولاية فلوريدا، حيث تفترس الثديات بما فى ذلك الأبسوم والأرانب والغزال ذو الذيل الأبيض.

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