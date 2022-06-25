آبل تعلن عن نظاراتها للواقع المختلط مطلع 2023

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى ان صناعة الواقع الافتراضى نضجت كثيرًا لدرجة أن انسحاب "ميتا" لن يضر بالصناعة، وبدلًا من ذلك تعمل الشركة التى تققل استثماراتها فى الواقع الافتراضى على إفادة صانعى النظارات الآخرين مع توسع الصناعة.

وأوضحت التقارير أن الطلب الهائل المحتمل فى السوق الصينية ونظارة آبل للواقع المختلط المرجح الإعلان عنها فى شهر يناير 2023 يساعد على استمرار النمو السلايع لقطاع نظارات الواقع الافتراضى.

يذكر أن ميتا كانت الأساس لنمو صناعة الواقع الافتراضى على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث باعت نظارات الواقع الافتراضى بسعر أقل.