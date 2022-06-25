جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى ان صناعة الواقع الافتراضى نضجت كثيرًا لدرجة أن انسحاب "ميتا" لن يضر بالصناعة، وبدلًا من ذلك تعمل الشركة التى تققل استثماراتها فى الواقع الافتراضى على إفادة صانعى النظارات الآخرين مع توسع الصناعة.
وأوضحت التقارير أن الطلب الهائل المحتمل فى السوق الصينية ونظارة آبل للواقع المختلط المرجح الإعلان عنها فى شهر يناير 2023 يساعد على استمرار النمو السلايع لقطاع نظارات الواقع الافتراضى.
يذكر أن ميتا كانت الأساس لنمو صناعة الواقع الافتراضى على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث باعت نظارات الواقع الافتراضى بسعر أقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آبل تعلن عن نظاراتها للواقع المختلط مطلع 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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