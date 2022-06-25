كلاب مصابة بالسعار تهاجم مدينة سودانية

جدة - نرمين السيد - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى بالسودان خلال اليومين الماضيين بسبب حادثة تعد غريبة نوعًا ما، حيث هاجمت عشرات من الكلاب المتوحشة مدينة دوكة الواقعة قرب الحدود السودانية الإثيوبية.





وأثار الهجوم المفاجئ الرعب وسط المواطنين، كذلك شُلت حركة السير والنشاط التجارى داخل المدينة، بحسب "العربية". وأشارت مصادر محلية سودانية إلى أن الهجوم بدأ عند دخول قطيع الكلاب المتوحشة مدينة دوكة من الجهة الشمالية. حيث هاجم قطيع الكلاب رجلًا وابنه ثم هاجموا بعد ذلك 5 أشخاص آخرين بشراسة شديدة. كما اقتحم سرادق عرس بالمدينة بشمل مباغت، ثم انقضوا على الحضور بشراسة، وتسببت عضات الكلاب وخدشاتها بإصابة 16 شخصًا بإصابات مختلفة، بعضهم أسعف إلى مستشفى دوكة، وآخرون لمستشفى القضارف بعد تناقص مصل داء السعر بمستشفى مدينة دوكة. وتدخلت الشرطة وقتلت 3 كلاب وأحرقت رفاتها، منعًا لانتقال عدوى السعار إلى المواطنين.

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