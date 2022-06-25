«Write».. ميزة جديدة من تويتر

جدة - نرمين السيد - وأكد موقع التغريدات أنه يعمل على هذه الميزة عبر حسابه الرسمى على الموقع، بحسب ما نقله موقع "The Verge" المتخصص فى أخبار التقنية.
وأظهرت الخاصية الجديدة وجود كلمة Write فى القائمة الموجودة على يسار الصفحة، وبعد النقر على هذه الكلمة تظهر صفحة بيضاء، يمكن للمتسخدم كتابى أى شئ يريده عليها.
ويصبح بوسع المستخدم أيضًا إضافة وسائط متعددة إليها مثل الصور وتعديل شكلها.
وأوضح تويتر أن الخدمة الجديدة متاحة لمجموعة مختارة من المستخدمين فى الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وغانا، وبوسع المستخدمين فى غالبية الدول قراءة هذه الملاحظات.
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