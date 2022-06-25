«الخطأ الفادح».. جامعة سويسرية تقرر عدم سحب الدكتوراة الفخرية من موسولينى

جدة - نرمين السيد - وأرجعت جامعة لوزان تكريمها لموسولينى فى عام 1937 لأنه أوجد فى وطنه منظمة اجتماعية ستترك أثرًا عميقًا فى التاريخ، وفقًا لـ "سكاى نيوز عربية".

وطُلب من الجامعة أكثر من مرة سحب التكريم المثير للجدل لزعيم إيطاليا الذى كان حليفًا لهتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

وانتهت لجنة الخبراء التى تم تكليفها بالنظر فى القضية إلى أن قرار منح الدكتوراه كان خطأ جسيمًا من جانب السلطات الأكاديمية والسياسية فى هذا الوقت.

وأوضحت لجنة الخبراء فى تقرير نُشر يوم الجمعة أن هذا اللقب يشكل إضفاء للشرعية على نظام إجرامى وعلى أيديولوجيته، بحسب وكالة "رويترز".

ورغم كل هذا لم تصدر اللجنة توصية بسحب اللقب من موسولينى، قائلة إن هذا سيعطى انطباعًا خاطئًا بأن القرار الأصلى بمنحه الدكتوراه يمكم تصحيحه اليوم.

وأكدت الجامعة أن سحب الجائزة قد يدفع منتقديها للاعتقاد بأنها تريد محو الماضى.