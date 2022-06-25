تحذير لمستخدمى ويندوز 8.1.. مايكروسوفت ستوقف الدعم يناير 2023

جدة - نرمين السيد - ومن المفترض أن تبدأ مايكروسوفت بإرسال إعلامات لأجهزة ويندوز 8.1 خلال الشهر المقبل، وهذا يعد تذكير أولى قبل وقف الدعم مطلع العام القادم.

وتعد الإشعارات مشابهة للتى استخدمتها مايكروسوفت فى الماضى لتذكير مستخدمى ويندوز 7 بتاريخ إنتهاء الدعم.

يذكر أن عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت توقفت فى الأصل عن دعم ويندوز 8 فى عام 2016، ولكن يتوقف الدعم الكامل فى يناير 2023.