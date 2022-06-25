المركبة «مارس إكسبريس» تستعد لكشف قاع المريخ

جدة - نرمين السيد - وتعمل "مارس إكسبريس" منذ 19 عامًا لرصد الأشعة والغلاف الأيونى لكوكب المريخ من خلال أدوات تعمل بنظام "ويندوز 98"، وتمكنت خلال سنوات عملها من اكتشاف طبقة مياه جوفية ضخمة على المريخ فى عام 2018.

وستتيح المركبة بعد التحديث الجديد رؤية ما تحت سطح المريخ، وحتى رصد تفاصيل أكثر على قمر "فوبوس" أكثر من أى وقت مضى، وفقًا لـ "العربية".

وتستخدم المركبة موجات راديوية منخفضة التردد لرصد المياه الجوفية وخصائص الغلاف الجوى للكوكب الأحمر، من خلال جهاز هوائى يبلغ ارتفاع 130 قدمًا، ويغطى مساحة 3 أميال تحت سطح المريخ.