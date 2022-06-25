واتساب تختبر ميزة إنشاء طلبات المنتجات عبر نسخة سطح المكتب

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "وابيتا إنفو" التقنى والمتخصص فى نشر تفاصيل النسخ التجريبية من واتساب والمزمع إطلاقها فى وقت قريب فإن الميزة الجديدة ستسمح بإنشاء طلبات المنتجات على سطح المكتب. ويقوم WhatsApp بتطوير ميزة تتيح للشركات إنشاء طلبات مباشرة من خلال محادثاتهم مع العملاء، وهى متوفرة فى التحديث المستقبلى لـ WhatsApp beta لنظامى أندرويد Android وآى أو إس iOS وكذلك نسخة سطح المكتب من التطبيق Desktop.

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