مصانع تسلا تخسر مليارات الدولارات بسبب سلاسل الإمداد

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة - فى تقرير لها - أن مشاكل سلاسل الإمداد تؤثر على مصانع تسلا، كما قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذى للشركة فى مقابلة مع مجموعة مالكة لسيارات تسلا، وزعم ماسك فى المقابلة أن مصانع تسلا فى ألمانيا وتكساس تخسر مليارات الدولارات.

وقال "ماسك" فى المقابلة: "كان العامان الماضيان كابوسا مطلقا فيما يتعلق بانقطاعات سلاسل التوريد، مشكلة تلو الأخرى، ولم نخرج من الأمر بعد. ما يقلقنا بشكل كبير هو كيف نحافظ على عمل المصانع حتى نتمكن من الدفع للناس ودون الإفلاس".

وأضاف: "هذا المصنع يخسر مبالغ جنونية فى الوقت الحالى، يجب أن نخرج الكثير من السيارات من هذا المصنع لكننا نخرج كمية ضئيلة جدا من السيارات، سيتم الآن إصلاح كل هذا بسرعة كبيرة، كما تعلمون، لكنه يتطلب الكثير من الاهتمام، تشغيل مصنعى برلين وأوستن وإعادة مصنع شنغهاى إلى المسار بشكل كامل هما أمران يشغلاننا بشكل كبير".