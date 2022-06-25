منقوشة على العملة الجزائرية وتقاوم الانقراض.. ما لا تعرفه عن الدغمة

جدة - نرمين السيد - "الدغمة" التى عرفتها أجيال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى صورة منقوشة فى العملة الجزائرية "الدينار" من فئة 20 سنتيما النقدية، والتى كان يسميها الجزائريون بـ"4 دورو" فصيلة تقاوم الانقراض.

وحسب موقع العين الإخبارى، تعد الدغمة سلالة نادرة من الأغنام وتعد من أفضل سلالات الغنم فى العالم وموطنها الأصلى الجزائر، وكما عانت فى القرن الـ19 من "تهريب" الاحتلال الفرنسى، فهى لا تزال تقاوم الوجود منذ أكثر من 4 عقود.

وتحصى الجزائر، وفق إحصائيات رسمية، نحو 28 مليون رأس غنم، وأكثر من مليون رأس بقر، و5 ملايين رأس ماعز، وأكثر من 50 ألف رأس من الخيول بمختلف سلالاتها.

وعشية عيد الأضحى من كل عام "يتحسر" الجزائريون على غياب واحدة من أفضل أنواع الأغنام فى العالم وهى "الدغمة".

و"الدغمة" سلالة غنم موطنها الأصلى مدن غرب الجزائر، وظهرت من محافظة "النعامة" منذ مئات السنين، وانتقلت بعدها إلى محافظات أخرى وهى البيض، وسعيدة، والنعامة، وتلمسان، وبشار.

وكانت سلالة "الدغمة" من بين ضحايا الاحتلال الفرنسى للجزائر (1830-1962)، الذى باشر عمليات "تهريبه" من الجزائر نحو فرنسا فى السنوات الأولى لاحتلالها الجزائر.

وتؤكد الأبحاث والدراسات التاريخية أن الاحتلال الفرنسى دشن خطا للسكك الحديدية خصيصا لتهريب "الدغمة"، وبدأها من محافظة بشار إلى غاية منطقة المحمدية فى الجزائر العاصمة، وهرب أعدادا ضخمة منها عبر الميناء.

وتسميته بذلك جاءت لحادثة تاريخية شهدها هذا الطريق خلال فترة الاحتلال الفرنسى، حيث كان "شاهدا على حادثة مرور أكثر من 2 مليون رأس غنم من سلالة الدغمة" نهبها جنود الاحتلال من منطقة "المشرية" التابعة لمحافظة النعامة فى الجنوب الغربى من البلاد، وساقتها نحو ميناء الجزائر العاصمة، لتنقلها بعدها إلى مدينة مرسيليا الواقعة فى الجنوب الفرنسى.

ولا توجد إحصائيات رسمية فى الجزائر عن عدد رؤوس سلالة "الدغمة"، إلا أن المؤكد أنها باتت "تواجه الانقراض".

وخلال الأعوام الأخيرة أطلقت مجموعة من مربى المواشى غرب الجزائر حملات لمنع انقراض سلالة "الدغمة"، والحفاظ عليها وإعادتها إلى عهدها السابق.