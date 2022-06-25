موظف يابانى يشعل النيران داخل محل عمله لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - وأكد الإعلام اليابانى، أن هناك موظفا فى سقط فى قبضة الشرطة اليابانية، ويدعى ماتسوزاوا، مشيرا إلى أنه تعرض للضغوط والتوتر المستمر، ما جعله يشعل النيران داخل محل عمله.
ونتج عن الحادث إصابة موظف يبلغ من العمر 45 عاما، حيث كان يوجد داخل المتجر ما يقرب من 10 موظفين
وبالتحريات، أثبت أن الموظف كان يعمل فى المتجر لمدة عامين، كرجل توصيل وأمن "دليفرى"، حيث استغل وجود مواد قابلة للاشتعال، وعدم عمل كاميرات المراقبة فى هذا الجانب.
يشار إلى أن الإفراط فى العمل هو مشكلة مستمرة يواجهها الموظفون اليابانيون منذ عدة عقود وحتى الآن.
ومصطلح "كاروشى"، الذى يعنى "الموت بالعمل الزائد"، تمت صياغته فى اليابان فى السبعينيات.
يذكر أنه فى عام 2017، تصدر وفاة الصحفية اليابانية ميوا سادو، البالغة من العمر 31 عاما والتى عثر عليها ميتة فى سريرها بسبب توقف القلب عناوين الصحف فى اليابان.
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