شركة Nothing تطلق أولى هواتفها المحمولة.. 12 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأكدت تقارير عالمية، أن الهاتف يمتلك أشرطة ضوئية فى الظهر للتنبيه فى حالة حاجة الهاتف للشحن، أو الإشعارات الغيرالمقرؤة، تعمل هذه الأشرطة بالتزامن مع الاتصالات الهاتفية، مشيرة إلى أن المصابيح الـLED تجربة تكنولوجية حديثة وفريدة من نوعها فى عالم الهواتف المحمولة.

وكجزء من الحملة التسويقية، بدأت شركة Nothing بالتباهى بهاتفها الأول قبل إطلاقه رسميا فى 12 يوليو.

وأصدرت الشركة معاينة تجريبية لواجهة المستخدم Android Nothing OS داخليا، وذلك على الرغم من أن المواصفات الأخرى لم يتم الإعلان عنها بعد، ونتوقع أن يتغير هذا مع اقترابنا من إطلاق الهاتف الرسمى يوم 12 يوليو.