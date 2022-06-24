آبل تطلق سماعة جديدة بنظامى AR / MR فى يناير 2023

جدة - نرمين السيد - وأكد المحلل التكنولوجى Ming-Chi Kuo، خلال تصريحات صحفية، أن سماعة الرأس سيتم الإعلان عنها بحلول يناير 2023، مشيرا إلى أن هذه السماعة تمتلك تقنية جديدة ستعمل على إحداث تغييرات فى مجال صناعة سماعات الرأس.

وأضاف المحلل كيو، أن شركة آبل تسعى لدعم Apple AR / MR للفيديو، مؤكدا أنها ستكون تجربة فريدة من نوعها، حيث إن إطلاق Apple AR / MR سيعزز الطلب على الألعاب الغامرة / ترفيه الوسائط المتعددة، ومن ثم خلق نمو سريع ومختلف فى مجال صناعة أجهزة سماعات الرأس.

ويذكر أن شركة Apple تعمل على إنتاج تطبيقات وأجهزة تدعم الواقع المعزز لسنوات حتى الآن.