دراسة فرنسية: اكتشاف أكبر بكتيريا بالعالم ترى بالعين المجردة

جدة - نرمين السيد - وأكدت وكالة CNN الأمريكية، فى تقرير نشرته مؤخرا، أن هذا النوع من البكتيريا المرئية توجد فى مستنقع غابات المانجروف بمنطقة البحر الكاريبى، مشيرة إلى أنها تصنف أكبر بكتيريا فى العالم.

وعثر أحد علماء الفريق على هذا النوع من البكتيريا المسماة بـ"ثيومارغريتا ماغنيفيكا"، أو "لؤلؤة الكبريت الرائعة" التى تتشبث بأوراق المانجروف الغارقة فى أرخبيل جوادلوب فى 2009، لكنه لم يفطن على الفور إلى أنها بكتيريا بسبب حجمها الذى يزيد عن 0.9 سم.

وأوضح الباحثون أنهم غير متأكدين من سبب ضخامة البكتيريا، حيث إنها تعد نوعا من التكيف لمساعدتها على تجنب التهامها من قبل كائنات أصغر.