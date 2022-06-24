لحظة تدفق المياه فى شلالات وادى لجب بالسعودية بعد أمطار غزيرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتتميز شلالات وادى لجب بالطبيعة الخلابة نظرًا لوجود المياة مع الأشجار والجبال. ونشر حساب قناة العربية عبر تويتر، فيديو يوضح المشهد المذهل لشلالات وادى لجب. وكتب حساب "العربية طقس: "شلالات وادى لجب فى منطقة جازان بعد أمطار غزيرة تشهدها مرتفعات جنوب غرب السعودية".

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