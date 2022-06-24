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جدة - نرمين السيد - وذكرت بعض الوكالات الإخبارية العالمية بأن "إنستجرام"، اختبر طرقا جديدة للتحقق من تاريخ ميلاد مستخدميه، لا سيما بفضل أداة الذكاء الاصطناعى لتقدير العمر عبر التعرف على الوجه.
وذكرت "فرانس برس" أن تطبيق "إنستجرام" استطاع تطوير فكرة جديدة، بالتعاون مع فيسبوك وواتساب وماسنجر، للتعرف على ملامح الوجه للتعرف على السن الحقيقى للمستخدم.
وكشف الموقع بأنه سيتعين على مستخدمى "إنستجرام" صغار السن التقاط مقطع فيديو لأنفسهم وإرساله إلى الشركة الأم "ميتا" لتحليله بواسطة خوارزمية "يوتى" لتحديد العمر، قبل حذفه.
إضافة إلى ذلك سيتعين على المستخدمين استخدام طريقة آخرى تقوم على طلب 3 جهات اتصال خاصة بالمستخدم وجميعهم يجب أن يكونوا بالغين، التصديق على العمر المشار إليه فى التطبيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاصية جديدة لـ«إنستجرام» تكشف عمرك الحقيقى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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