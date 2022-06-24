عمل بطولى لـ محامية جونى ديب داخل طائرة 

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بأن كاميل فاسكيز، قامت بعمل بطولى على متن طائرة متجهه من لوس أنجلوس إلى نيويورك، بعدما أسعفت مسنًا يبلغ من العمر أكثر من 70 عاما.

بدأت الواقعة عندما ارتطم الرجل السبعينى فى رأسه وسقط على الأرض، فأسرعت فاسكيز لمساعدته على الفور دون تردد، وقامت بتقديم الإسعافات الأولية له خوفا من إصابته بأى نزيف فى الرأس.

وذكر ركاب الرحلة أن فاسكيز، اتصلت بشقيق حبيبها، ويعمل طبيب، لمساعدتها فى بعض التوجيهات الطبيعة اللازمة لتقديمها للرجل المسن، خوفا من دخوله فى نوبة قلبية أو ما إذا كان قد عانى من نزيف فى المخ.

وأشاد طاقم الطائرة بالموقف الذى قامت به كاميل فاسكيز، داخل الطائرة، بعد أسابيع قليلة من الشهرة الواسعة التى حصلت عليها بسبب فوزها فى قضية جونى ديب ضد آمبر هيرد، فى قضية التشهير التى رفعتها ضده، وتعيضه بمبلغ 15 مليون دولار.