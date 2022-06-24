nova Y90.. الكشف عن مواصفات أحدث هاتف هواوى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة أن الهاتف يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة التى يبحث عنها الكثير من محبى التغيير، حيث جاء بشاشة كبيرة قياس 6.7 بوصة، من نوع LCD، بجودة عرض Full HD Plus، ومعدل تحديث عال يبلغ 90 هرتز في الثانية.

وتحتوى شاشة nova Y90 على ثقب لكاميرا السيلفي بأعلى المنتصف، كما يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية في شكل بيضاوي مميز، الرئيسية منها بدقة 50 ميجا بيكسل، بفتحة عدسة f/1.8 بوصة، مصحوبا بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر عمق أيضا بدقة 2 ميجا بيكسل.

إلى ذلك تتميز الكاميرا الخليفة لهاتف هواوى الجديد بفلاش LED، مع وجود كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومقاطع الفيديو بدقة 8 ميجا بيكسل، وبفتحة عدسة f/2.0 بوصة.

الهاتف يعمل بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 680، ويأتى ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 40 وات.

أما ذاكرة الوصول العشوائي لهاتف nova Y90 فجاءت برام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة التخزين الداخلية سعة 128 جيجابايت.

فيما لم يكشف الموقع حتى الآن عن سعر الهاتف الجديد، بينما أشار إلى أنه سيتوفر بـ 3 ألوان، هى: الأبيض والأزرق والأخضر.