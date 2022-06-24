أجرت جراحة بسيطة ولم تخرج.. مأساة ملكة جمال البرازيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتعود الواقعة بدخول جليسى كوريا لغرفة العمليات فى أوائل أبريل لاستئصال اللوزتين، إلا أنها لأصيبت بنزيف حاد ونوبة قلبية مفاجأة. ودخلت كوريا فى فى غيبوبة لمدة شهرين بعد السكتة القلبية فى أبريل، قبل وفاتها منذ أيام.

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