الحب.. جورجينا وكريستيانو فى جولة ترفيهية وسط البحر (صور) 

جدة - نرمين السيد - شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، جمهورها ومتابعيها صورا من جولتها الترفيهية برفقة أبنائها.





وظهرت جورجينا، فى صور نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بإطلالة مميزة وسط أجواء من البهجة والسعادة برفقة صديقها كريستيانو وأبنائها، وعلقت قائلة: "الكثير من الحب". رونالدو وجورجينا، يقضيان حاليا عطلتهما الصيفية فى جزيرة مايوركا الإسبانية بصحبة أبنائهم، حسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

كانت جورجينا حاملا فى توأم، ولكن أثناء الولادة توفى أحد التوأمين، وعلق رونالدو عبر "تويتر": "ببالغ الحزن نعلن وفاة رضيعنا، إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أى والد.. ولكن ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".

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