بحجم حبة الفول.. اكتشاف أكبر بكتيريا فى العالم (صور) 

جدة - نرمين السيد - وصرح جان مارى فولاند، عالم الأحياء البحرية، نقلا عن وكالة "أسوشيتد برس"، أن الاكتشاف الجديد سيعيد تعريف خصائص البكتيريا. البكتيريا الجديدة أطلق عليها اسم "ثيومارغريتا ماجنيفيكا"، وتعنى "لؤلؤة الكبريت الرائعة"، فى مستنقعات المانغروف الضحلة بمنطقة البحر الكاريبى، ويصل طولها إلى 2 سم وهو رقم ضخم لكائنات دقيقة. وأشارت بعض التقارير أن البكتيريا المكتشفة يمكنها أن تنمو حتى تصل إلى 2 سم، بطول حبة الفول السودانى، ويصل حجمها إلى 5000 مرة أكبر من العديد من الميكروبات الأخرى.

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