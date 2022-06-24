خبير يكشف خطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور زياد عبد التواب، مقرر اللجنة الثقافية للمجلس الأعلى للثقافة ونائب رئيس الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، خطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال، مؤكدا أن هناك بعضها تعتبر تلوثا لبراءة الأطفال.





وأضاف عبد التواب، خلال مداخلة مع الإعلامى جابر القرموطى ببرنامج "مانشيت" الذى يذاع على قناة cbc: "أن هناك بعض الألعاب إلكترونية مثل الأفلام، فيتم كتابة +18 عليها، وهناك ألعاب تبدو بريئة للغاية، وعدد المشتركين فيها فى حدود 150 مليون طفل حول العالم شهريا. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا وأوضح أن هناك غرف للألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت تحتوى على إيحاءات ولقطات جنسية صريحة. وتابع: "وصلنا الآن 3.4 مليار لاعب يلعب الألعاب الإلكترونية حول العالم، منهم 168 مليون لاعب فى الشرق الأوسط".

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