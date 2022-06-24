السعودية تناقش أبرز الاستعدادات القائمة لموسم الحج الحالى

جدة - نرمين السيد - ناقش مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد أبرز الاستعدادات القائمة لموسم حج ١٤٤٣ هـ، وعددا من البرامج والخطط لمنظومة خدمات المسجد الحرام ، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد مع قيادات المسجد الحرام .





وأوضح المحيميد أهمية التكاتف والتعاون وتظافر الجهود بين مختلف الوكالات، ومد جسور التعاون مع جميع الجهات المشاركة لتحقيق الهدف الأسمى لنجاح خطة موسم حج هذا العام لتجويد مخرجات الخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى تضمن بيئة صحية وآمنة؛ بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.

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