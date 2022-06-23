شركة «نايكى» الأمريكية تعلن مغادرتها روسيا بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الملابس الرياضية الأمريكية "نايكى" اليوم الخميس مغادرتها روسيا بشكل كامل، مشيرة إلى أن عملية انسحابها تعنى أنه إلى جانب إغلاق المتاجر لن يكون موقع الشركة على الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول متاحين فى الدولة.





وقالت الشركة الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، "لقد اتخذت الشركة قرارا بمغادرة السوق الروسية.. أولويتنا هى التأكد من أننا ندعم موظفينا بشكل كامل بينما نقوم بتقليص عملياتنا بشكل مسئول خلال الأشهر المقبل ".

وكانت شركة "نايكى" قد أعلنت مطلع مارس الماضى وبعد أيام على بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا إغلاق كل فروعها التى تديرها مباشرة بشكل موقت فى روسيا ويصل عددها إلى 116 متجرا.

يشار إلى أن العديد من الشركات الأمريكية الأخرى قد أعلنت فى وقت سابق عن قرارات مماثلة منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا من بينها "ستاربكس" و"ماكدونالدز".. كما أعلنت العديد من شركات السيارات والتمويل والطاقة وغيرها عن مستويات مختلفة من التغييرات أو تعليق أو وقف العمليات فى روسيا.