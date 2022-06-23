4 معلومات عن الحجر الأسود

جدة - نرمين السيد - تعريف الحجر الأسود

هو حجر بيضاوى الشكل، أسود اللون مائل إلى الحمرة، وقطره 30 سم.

مكان الحجر الأسود

يوجد فى الركن الجنوبى الشرقى للكعبة من الخارج، ويرتفع عن الأرض مترا ونصف المتر، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة صونا له، وقد ورد أنه فى بداية أمره كان أبيض ناصع البياض؛ فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بنى آدم". [أخرجه الترمذى]

معلومات عن الحجر الأسود

والحجر الأسود هو نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويسن استلام الطائف له -أى لمسه باليد-، وتقبيله عند المرور به، فإن لم يستطع استلامه بيده وتقبيله، أو استلامه بشئ معه وتقبيل ذلك الشئ؛ أشار إليه بيده وسمى وكبر قائلا: باسم الله والله أكبر.

وقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول:"لقد علمت أنك حجر، ولولا أنى رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك". [أخرجه مسلم]

فضل استلامه ومسحه

أما عن فضل استلامه ومسحه: فإنه يحط الذنوب والخطايا كما يتحات ورق الشجر؛ فعن ابن عمر رضى الله عنهما، أن النبى ﷺ قال: "إن مسح الركن اليمانى والركن الأسود يحط الخطايا حطا". [أخرجه أحمد فى مسند]

وقال ﷺ: «ليأتين هذا الحجر، يوم القيامة وله عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من يستلمه بحق». [أخرجه ابن ماجه]