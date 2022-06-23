جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "الجارديان" أن المنصة تعاونت مع شركة "يوتى" البريطانية الناشئة التى تعمل على تطوير خوارزمية للتعرف على ملامح الوجه. وسيتعين على مستخدمى إنستجرام القاصرين المقيمين فى الولايات المتحدة والراغبين فى تغيير أعمارهم إلى 18 عاما أو أكثر تبرير خطوتهم من خلال التقاط مقطع فيديو لأنفسهم وإرساله إلى "ميتا" لتحليله بواسطة خوارزمية "يوتى" لتحديد العمر، قبل حذفه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنستجرام تستخدم الذكاء الاصطناعى لمعرفة سن المستخدمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.